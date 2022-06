Ende April fühlte sich Florian Wellbrock überhaupt nicht weltmeisterlich. In einer kleinen OP wurden ihm die Weisheitszähne entfernt, die offenen Wunden sorgten für eine einwöchige Zwangspause. Der deutsche Schwimmstar fürchtete ein wenig um seine Goldchancen. "Das war natürlich ungünstig als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft", sagte Wellbrock, "aber das haben wir ganz gut kompensiert bekommen. Die Ergebnisse hier sprechen für sich."

In der Tat. Zweimal Gold im Freiwasser, dazu Silber und Bronze im Becken - der Olympiasieger liefert bei der WM in Budapest bravourös ab. Auch in seinem fünften und letzten Rennen in Ungarns Metropole will er aufs Podest stürmen - und zwar wieder nach ganz oben. Mit einer erfolgreichen Titelverteidigung am Mittwoch über die olympischen 10 km im Lupasee würde der Magdeburger gleich in mehrfacher Hinsicht Geschichte schreiben.

Noch ist es keinem Freiwasserschwimmer gelungen, bei einer WM drei Goldmedaillen zu gewinnen. Dass ein deutscher Schwimmer mit fünfmal Edelmetall nach Hause reiste, ist auch schon 40 Jahre her. Damals hatte "Albatros" Michael Groß in Ecuador derart abgeräumt - allerdings ausschließlich im Becken. Bei den Frauen holte Kristin Otto 1986 in Madrid sechs Medaillen.

Wellbrock hat in der Duna Arena mit den Plätzen zwei (800 m) und drei (1500 m) keineswegs enttäuscht. Doch er sei dort "ein bisschen zu verhalten" geschwommen, wie sein Heimtrainer Bernd Berkhahn kritisch anmerkte. Diese Fesseln legte Wellbrock im offenen Gewässer ab. Seine zwei gewonnenen Schlusssprints gegen seinen italienischen Dauerrivalen Gregorio Paltrinieri, der ihn im 1500-m-Rennen vom Thron gestoßen hatte, haben sein Selbstvertrauen enorm gestärkt.

Wellbrock arbeitet mit Psychologin für klaren Kopf

"Das hat etwas mit Psychologie zu tun", erklärte Berkhahn. Wellbrock arbeitete nach seinen nicht ganz nach Plan verlaufenen Beckenrennen intensiv mit einer Psychologin. In der richtigen Stimmungslage sei sein Schützling "klar im Kopf" und könne "abliefern", sagte Berkhahn. So wie bei den Goldrennen in der Staffel und über 5 km.

"Das gibt einen Extraschub an Motivation", sagte Wellbrock nach seinem ersten Einzelsieg in Budapest, der ihn "sehr stolz" mache, "weil man es aus eigener Kraft geschafft hat". Über die doppelte Distanz rechnet er aber mit mehr Gegenwehr der reinen Freiwasserschwimmer, die noch nicht so viele Kilometer in den Armen und Beinen haben wie er oder Paltrinieri.

Oder ist am Ende die Hitze Wellbrocks größter Gegner? Am Mittwoch werden zum Rennstart mindestens 30 Grad erwartet, die Wassertemperatur dürfte nur minimal darunter liegen.

(SID)

