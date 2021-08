Skateboard

Olympia 2021: Die Japanerin Sakura Yosozumi ist erste Olympiasiegerin im Park-Skateboarding in Tokio

Die Japanerin Sakura Yosozumi gewinnt durch den Lauf des Tages Gold bei der Olympia-Premiere des Park-Sakteboarding-Wettbewerbs in Tokio. Die 19-jährige Vize-Weltmeisterin ist die Älteste auf dem Podium, denn Silber ging an die gerade einmal zwölf Jahre alte Japanerin Kokona Hiraki und Bronze an die 13-jährige Britin Sky Brown.

00:02:03, vor 2 Stunden