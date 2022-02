Skeleton

Olympia 2022: Christopher Gotheer widmet Grußworte in die Heimat nach Deutschland - Führender nach dem 3. Lauf

Christopher Grotheer führt nach drei von vier Läufen im Skeleton bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Nach seinem Lauf widmet er Grußworte nach Deutschland. Grotheer hat vor dem 4. Durchgang so viel Vorsprung vor der Konkurrenz und die Goldmedaille fast schon in den Händen. Seinen dritten Lauf seht ihr im Video.

00:02:27, vor 16 Stunden