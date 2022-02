Skeleton

Olympia 2022: Jacqueline Lölling verliert im vierten Lauf in Peking einige Zeit und fällt zurück

Jacqueline Lölling will bei den Olympischen Spielen in Peking in den Medaillenkampf eingreifen. Doch die deutsche Skeletoni fährt im vierten und letzten Lauf keine superschnelle Zeit. Deshalb fällt sie nach ihrer Fahrt etwas zurück. Beim Olympia-Sieg ihrer jungen Landsfrau Hannah Neise wird die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang am Ende Achte. Der vierte Lauf im Video:

00:01:45, vor 2 Stunden