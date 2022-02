"Bei uns intern herrscht Krieg! Ein Krieg zwischen den Unsrigen, den wir lange verbergen konnten. Das ist das Schrecklichste, was es gibt. Das Schlimmste, was jedem Sportler passieren kann. (...) Ich liebe mein Leben so sehr und werde niemals Teil dieses Schmutzes sein", schrieb Nikitina in ihrer "Instagram"-Story.

Auch sportlich gesehen läuft es bei der Russin alles andere als rosig, nach den zwei Läufen liegt sie nur auf dem 18. Platz. "Freunde, ich danke Euch allen für Eure Unterstützung. Wie Ihr gesehen habt, ist kein Wunder geschehen, mental war ich schon in der Mitte der Saison am Boden zerstört. Leider bin ich kein Roboter ...", meinte Nikitina und traf anschließend eine persönliche Entscheidung für sich: "Morgen werde ich erst mal zwei Rennen nur für mich selbst bestreiten, ich werde nicht versuchen, irgendwem etwas zu beweisen."

Doch damit war es noch nicht getan, sie legte weiter nach: "Eine Sache noch! Lauft weg von Leuten, die hoffen, dass Ihr Fehler macht. Von Leuten, die Euch hundertmal sagen, dass Ihr es nicht schafft. Und lauft weg vor Leuten, die Euch wie Scheiße behandeln."

Diese Aussagen sorgen besonders in den russischen Medien für Aufsehen. Russlands Skeleton-Chefin Elena Anikina versuchte, die Situation zu entschärfen und sagte der Zeitung "Sport-Express": "Für mich ist dieser Beitrag eine Überraschung. Es gibt keinen Krieg. Ich denke, es sind nur Nerven und Enttäuschung über ihre eigenen Ergebnisse."

Nikitina jedoch hat einen genauen Plan. "Ich werde den Wettbewerb beenden, dann werde ich alles erzählen!", berichtet die 29-Jährige abschließend.

