Grundsätzlich habe Neise "ziemliche Probleme mit Geschwindigkeit, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch", sagt die Eispilotin. Nachdem sie gerade mit 130 km/h durch einen Eiskanal gerutscht war, den Kopf voran, auf einem Schlitten ohne Lenkvorrichtung.

"Das passt nicht ganz zusammen", erklärt sie lachend, "ich kann es auch nicht erklären." Auf dem Sportgerät sei eben alles anders. Auch das musste die Sauerländerin allerdings erst herausfinden, als "Auserwählte" sieht sie sich keineswegs. In den Sport stolperte sie eher zufällig.

Ad

Vor zehn Jahren, bei einer Sichtung in der Schule, hatte sie einfach keine große Lust auf die anstehende Englisch-Stunde: "Dem wollte ich aus dem Weg gehen, deswegen habe ich mich da reingedrängt."

Olympia Peking Skisprung-Ikone Schmitt lobt: "Damen nah an Herren herangerückt" VOR 21 STUNDEN

Talent zeigte sich schnell, bei den Junioren wurde Neise sogar Weltmeisterin, der Schritt zu den Erwachsenen schien aber noch zu groß. Seit zwei Jahren fährt die Winterbergerin im Weltcup, das Podest sah sie immer nur aus der Ferne. Für Olympia qualifizierte sie sich ganz knapp.

Sensation im Eiskanal: Neise holt sich ihre Goldmedaille ab

Und dominierte in China dann ein Rennen, das für die deutschen Skeletonis über lange Jahre eine Nummer zu groß wirkte. Ab dem dritten Lauf war sie ganz vorne, verbrachte plötzlich sehr viel Zeit in der Leaderbox, in der die Führenden dauergefilmt werden. "Ich wusste gar nicht, wie ich da stehen sollte", sagt Neise grinsend.

Auf dem Schlitten kam sie aber bestens zurecht. Neise sei zwar "ruhig und zurückhaltend", erklärt Bundestrainer Christian Baude, "aber auch zielstrebig. Wenn sie etwas möchte, zieht sie es durch." Und irgendwie wirken weitere Erfolge gar nicht mehr so unwahrscheinlich.

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia 2022 - Therese Johaug wettert nach Staffel gegen Ebba Anderson und Johanna Matinalo

(SID)

Skeleton-Märchen! Neise düpiert die Elite und rast zu Gold

Olympia Peking Grotheer und Jungk sorgen für historischen Skeleton-Erfolg GESTERN AM 19:45