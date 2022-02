Nach zwei von vier Durchgängen haben auch die zwei weiteren deutschen Starterinnen das Podest im Visier: Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) liegt nur zwei Hundertstel hinter Neise auf Rang drei (+0,23 Sekunden).

Jacqueline Lölling (Winterberg), die Olympia-Zweite von Pyeongchang, folgt im bislang engen Rennen auf der fünften Position (+0,38 Sekunden).

"Ich bin wirklich sehr happy, ich hab erst gar nicht gecheckt, wie weit ich tatsächlich vorgefahren bin", sagte die 21-jährige Neise, die nach Durchgang eins noch den achten Platz belegt hatte. Die zwei entscheidenden Läufe am Samstag geht sie möglichst "entspannt" an: "Ich will mich nicht verrückt machen." Hermann formulierte dagegen offensiv: "Morgen heißt es: volle Attacke."

Wie erwartet mischt im Yanqing Sliding Centre auch die Chinesin Zhao Dan um die Medaillen mit. Die im Weltcup bislang kaum in Erscheinung getretene Fahnenträgerin der Volksrepublik belegt auf ihrer Heimbahn hinter Hermann (+0,32 Sekunden) den vierten Rang.

Andere Mitfavoritinnen wie die Russin Elena Nikitina (18./+1,65) oder Österreichers Vize-Europameisterin Janine Flock (12./+1,02) sind im Kampf um Gold, Silber und Bronze dagegen schon ohne Chance.

Die Entscheidung fällt am Samstag in den zwei abschließenden Durchgängen. Eine Medaille ist das Ziel für die Starterinnen des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). Eine deutsche Olympiasiegerin gab es bislang noch nie.

