Skeleton

Olympia 2022: Axel Jungk und Christopher Grotheer im Cube über Medaillen und Mixed-Event mit den Frauen

Im Skeleton sorgten Axel Jungk und Christopher Grotheer bei den Olympischen Spielen in Peking für einen deutschen Doppel-Triumph. Jungk gewann Silber, Grotheer krönte sich zum Olympiasieger. Im Eurosport Cube sprechen die beiden Athleten über ihre Erfolge bei Olympia, ob sie 2026 in Cortina d'Ampezzo erneut am Start sind und warum sie sich einen olympischen Mixed-Wettbewerb wünschen.

00:06:30, vor einer Stunde