Juniorenweltmeisterin Susanne Kreher (Oberbärenburg) verpasste das Podium um 0,05 Sekunden und wurde Vierte.

"Es war ein sehr spannendes Rennen, ich bin leider nicht so gut zurechtgekommen wie gestern im Abschlusstraining", haderte Silbergewinnerin Hermann trotz des Erfolgs. Dort sei ihr "eine fast perfekte Fahrt" gelungen

Ad

Nach dem überraschenden ersten Weltcupsieg von Olympiasiegerin Hannah Neise in der Vorwoche im kanadischen Whistler ist es die zweite Top-3-Platzierung der deutschen Skeletonis. Die 22 Jahre alte Winterbergerin Neise wurde auf der Utah Olympic Park Track Sechste und führt weiter den Weltcup an.

Skeleton Jungk und Grotheer verpassen Podest beim Weltcup-Auftakt UPDATE 24/11/2022 UM 23:10 UHR

Nachdem in den vergangenen beiden Wintern Weltcup-Rennen aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich in Europa ausgetragen wurden, war es nun bereits das zweite Rennen in Nordamerika. Die nächste Weltcupstation der Frauen ist am 16. Dezember Lake Placid (USA).

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Schwerer Sturz in Lake Louise: Diagnose bei Caviezel steht

(SID)

"Hartes Stück Arbeit": Herrmann-Wick führt Staffel zu Platz zwei

Skeleton "Lebenslang sperren": Harte Strafe für Kriegsunterstützer gefordert UPDATE 19/04/2022 UM 13:50 UHR