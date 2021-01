Ski Alpin

Ski Alpin in Adelboden: Linus Straßers 1. Lauf beim Weltcup-Slalom

Linus Straßers erster Lauf beim Weltcup-Slalom in Adelboden war nicht optimal, doch was im zweiten Durchgang möglich ist, zeigte er zuletzt bei seinem Sieg in Zagreb,

