Ski Alpin

Slalom: Linus Straßer rast mit Traumlauf aufs Podest in Adelboden und setzt Ausrufezeichen

Nach einem misslungenen Saisonauftakt in seiner Paradedisziplin ist Linus Straßer beim Slalom am Chuenisbärgli in Adelboden ein Befreiungsschlag gelungen. Der Münchner verbesserte sich im entscheidenden zweiten Durchgang mit der zweitbesten Laufzeit vom 14. auf den dritten Rang. Lediglich die Österreicher Johannes Strolz und Manuel Feller waren schneller als Straßer.

00:01:28, vor 17 Minuten