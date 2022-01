Ski Alpin

Marco Odermatt fährt zum Sieg beim Riesenslalom in Adelboden am Chuenisbärgli

Marco Odermatt ist im Riesenslalom am Chuenisbärgli in Adelboden nicht zu schlagen. Der Schweizer fährt zum überlegenen Sieg. Rang zwei geht an Manuel Feller aus Österreich vor dem Franzosen Alexis Pinturault. Odermatt baute damit seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Hier gibt es den zweiten Durchgang des Eidgenossen im Video.

00:02:25, vor 35 Minuten