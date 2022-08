"Die Begeisterung für Rallyecross reicht in Norwegen lange zurück. Diese neue Ära vollelektrischer Rallyecross-Autos passt perfekt zur steigenden Zahl der Elektroautos in unserem Land", so Svindal.

In Spanien unternahm der fünfmalige Weltmeister bereits erste Testfahrten mit dem neuen Auto. "Die Gelegenheit, dieses Auto in Spanien zu testen, war wirklich cool – es ist irre schnell und macht einen Riesenspaß", sagte er.

"Als Amateur habe ich großen Respekt vor Rallyecross-Fahrern. Es ist ein anspruchsvoller Sport. Ich freue mich sehr darauf, in Hell zu fahren", fügte Svindal hinzu.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich ein großer Verfechter von Nachhaltigkeit und ein Freund von Innovationen bin", machte er deutlich.

