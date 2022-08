Bennett verbindet viel mit der Region. Der 30-Jährige wuchs ganz in der Nähe des Sees auf.

Nach der Trauung wurde am See kräftig gefeiert. Altick hielt einige Momente des Fests bei "Instagram" fest. "Verdammt, wir sind verheiratet, Brycey Boy", ließ die 30-Jährige ihrer Freunde freien Lauf.

Ad

Der Lake Tahoe spielt damit eine ganz besondere Rolle in der Beziehung der beiden. Schon der Heiratsantrag fand direkt am See statt.

Skispringen Frauen-Skifliegen: Innauer warnt in offenem Brief vor "großen Risiken" 24/07/2022 UM 17:04

Für Bennett dürfte die Trainingspause anlässlich der Hochzeit aber nur kurz sein. Denn schon Ende Oktober starten die Speedfahrer am Matterhorn diesmal in die neue Weltcupsaison.

Das könnte Dich auch interessieren: Verzweifelte Suche nach dem Gepäck: Shiffrin erlebt Flughafen-Odyssee

Als Team geholt, was allein nie klappte - die Alpin-Bilanz

Ski Alpin Kristoffersen: "Mit Hirscher zu arbeiten ist leichter als gegen ihn" 14/07/2022 UM 11:40