Ski Alpin

Alta Badia: Henrik Kristoffersen siegt im Riesenslalom auf der Gran Risa und beendet Durststrecke

Ex-Weltmeister Henrik Kristoffersen gewinnt den Riesenslalom auf der Gran Risa in Alta Badia. Es ist sein erster Erfolg in dieser Disziplin, seit er vor fast genau zwei Jahren ebenfalls in Alta Badia erfolgreich war. Kristoffersen verbesserte sich im zweiten Durchgang vom siebten auf den ersten Platz. Hier gibt es den Lauf des Norwegers im Video.

00:01:58, vor 2 Stunden