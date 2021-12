Ski Alpin

Riesenslalom in Alta Badia: Marco Odermatt auf der Gran Risa in eigener Liga - der Lauf des Tages

Marco Odermatt aus der Schweiz hat die Konkurrenz beim Riesenslalom in Alta Badia deklassiert. Die 24-Jährige, der bereits am Sonntag im Riesenslalom an gleicher Ort und Stelle auf Rang zwei landete, setzte sich überlegen vor Lokalmatador Luca De Aliprandini (Italien/+1,01 Sekunden) und dem Allgäuer Alexander Schmid (+1,09) durch. Der Sieglauf im Video.

00:02:09, vor 22 Minuten