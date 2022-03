"Are, liebster Weltcup-Ort", hatte Lena Dürr vor dem Slalom in Schweden bei Instagram gepostet, versehen mit einem Herzchen. Doch die Liebesbeziehung erhielt einen Dämpfer - durch ein bitteres Deja-vu. "Es war wieder ein knappes, knappes Rennen, das nicht zu meinen Gunsten ausgegangen ist. Wie es bei Olympia schon war: Man darf sich derzeit im Slalom nichts erlauben", sagte die 30-Jährige enttäuscht.

Wie in Peking hatte Dürr nach dem ersten Lauf in Führung gelegen, der erste Weltcupsieg im Slalom in ihrer Karriere war greifbar nahe - es reichte schließlich aber nur zu Rang fünf. Beim Zieleinlauf schrie sie deshalb ihren ganzen Frust in den Abendhimmel.

Ad

"Das war wieder ein gemischter Tag. Der erste Lauf war super. Der ist mir trotz eines ordentlichen Fehlers unten echt gelungen", sagte Dürr. Im zweiten Durchgang habe es jedoch "wieder knapp nicht gereicht. Ich habe versucht, alles reinzulegen. Es war nicht so einfach, die Sicht war schon dunkel, und es war unruhig."

Kranjska Gora Norwegen jubelt in Kranjska Gora - Schmid fällt im Finale zurück VOR EINEM TAG

Auf die Spitze zu Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger fehlten Dürr 0,34 Sekunden, das Podium war 0,11 Sekunden entfernt. Beim olympischen Slalom in Yanqing hatte sie nach Halbzeitführung die Medaillenränge um 0,07 Sekunden verpasst.

Enger Tanz im Slalom: Dürr fährt am zweiten Weltcupsieg vorbei

Dürr zuversichtlich: "Das gefühl passt"

Dennoch blickte Dürr, in dieser Saison schon drei Mal als Dritte auf dem Stockerl, erwartungsvoll zum Weltcup-Finale in Meribel und Courchevel (Frankreich), wo am kommenden Samstag der letzte Slalom des Winters stattfindet. "Ich hoffe, dass ich den Schwung mitnehmen kann und die Hundertstel auf meiner Seite habe", sagte sie: "Das Gefühl passt."

In der Slalom-Wertung liegt Dürr als Vierte 15 Punkte hinter der drittplatzierten Liensberger. Spannend bleibt auch das Rennen um den Gesamtweltcup bei den Frauen. Mikaela Shiffrin (USA) büßte als Neunte im Slalom von Are weitere Punkte auf ihre große Konkurrentin Petra Vlhova ein, die Vierte wurde.

Das könnte Dich auch interessieren: Wie bei Olympia: Dürr gibt Halbzeitführung im Slalom aus der Hand

(SID)

Führung trotz Fehler: Dürr lässt Vlhova und Shiffrin hinter sich

Von fünf auf eins - Liensberger triumphiert im Slalom von Are

Åre Vlhova dominiert in Are, Kampf um Kristallkugeln spitzt sich zu GESTERN AM 18:18