Ski Alpin

COurchevel: SOfia Goggia gewinnt kleine Kristallkugel im Abfahrtsweltcup und lässt Jubel freiem Lauf

Sofia Goggia gewinnt die kleine Kristallkugel für den Abfahrtsweltcup in der Saison 2021/22. Schon vor ihrem Lauf beim Weltcupfinale in Meribel und Courchevel stand fest, dass die Italienerin nicht mehr einzuholen war. Trotz Rang zwölf in der Endabrechnung brachen bei der Olympiazweiten schließlich vor Freude alle Dämme. Hier gibt es den Lauf im Video.

00:02:25, vor 27 Minuten