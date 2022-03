Ski Alpin

Kira Weidle verpasst beim Weltcupfinale in Courchevel und Meribel die Punkte im Super-G

Die WM-Zweite in der Abfahrt, Kira Weidle, bleibt beim Weltcupfinale in Meribel und Courchevel auch im Super-G ohne Weltcuppunkte. Auf der Piste Eclipse muss sich die Deutsche in der Endabrechnung mit Rang 20 begnügen. Weidle ging mit Rückenproblemen in ihr letztes Saisonrennen. Hier gibt es den Lauf im Video.

