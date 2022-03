Ski Alpin

Niels Hintermann rettet sich beim Weltcup-Finale spektakulär auf einem Ski und verhindert Sturz in der Abfahrt

Der Schweizer Niels Hintermann erlebt beim Weltcup-Finale in Courchevel/Méribel einen bitteren Abschluss seiner Abfahrtssaison. Der 26-Jährige, der vor zwei Wochen in Kvitfjell die Freitagsabfahrt gewinnen konnte, verliert in einer Rechtskurve plötzlich den Außenski. Mit einer starken Körperbeherrschung hält er sich jedoch auf dem Ski und verhindert einen schweren Sturz.

00:01:17, vor einer Stunde