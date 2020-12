Ski Alpin

Aus für Vlhova: Podiumsserie reißt im Riesenslalom von Courchevel

Die eindrucksvolle Serie an Siegen bzw. Podiumsplätzen von Petra Vlhova ist beim Riesenslalom in Courchevel gerissen. Im 1. lauf kam am Montag das Aus.

00:01:35, 165 angesehen, vor 2 Stunden