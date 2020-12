Vlhova hatte zuletzt den Parallel-Riesenslalom in Lech/Zürs und die beiden Slalom-Rennen in Levi/Finnland gewonnen. Beim Riesenslalom in Sölden zum Auftakt hatte die Slowakin Rang drei geholt. Olympiasiegerin Shiffrin war im November bei den beiden Slaloms in Levi/Finnland erstmals nach einer Pause von 300 Tagen wieder im Weltcup gestartet. Danach hatte sie die Stationen Lech/Zürs und St. Moritz ausgelassen.