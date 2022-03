Ski Alpin

Atle Lie McGrath gewinnt Slalom beim Weltcupfinale in Courchevel und Meribel: "Gewaltig, einfach gewaltig"

Atle Lie McGrath aus Norwegen ist beim Weltcupfinale in Courchevel und Meribel im Slalom nicht zu schlagen. Es ist sein zweiter Sieg in Serie in dieser Disziplin. Zuvor hatte McGrath bereits den Slalom in Flachau für sich entschieden. Nach Platz drei im ersten Lauf schob er sich im Finale noch auf den Spitzenplatz nach vorne. Hier gibt es den zweiten Lauf im Video.

00:02:12, vor 2 Stunden