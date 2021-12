Marlene Schmotz verpasste den zweiten Durchgang knapp. Jessica Hilzinger schied im ersten Lauf aus.

"Es war ein sehr schwieriger Tag", sagte Shiffrin, "der Kalender ist so eng. Aber ich habe mein bestes Skifahren gezeigt, das ist wirklich unglaublich. Ich bin super glücklich." Mit ihrem 14. Sieg im "Riesen" zog die 26-Jährige in der "ewigen" Bestenliste mit Viktoria Rebensburg auf Rang drei gleich.

Shiffrin hat bereits am Mittwoch die Gelegenheit, ihren siebten Sieg in ihrem Lieblingsort im Weltcup zu holen. Dann findet in Courchevel mit dem zweiten Riesenslalom das letzte Rennen vor Weihnachten statt.

In Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (Schweiz), Katharina Liensberger aus Österreich und Ausnahmetalent Alice Robinson (Neuseeland) sind drei Spitzen-Athletinnen nicht am Start - alle wegen positiver Coronatests. Auch mehrere Trainer hat es getroffen.

