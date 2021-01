Ski Alpin

Slalom - Flachau: Linus Straßer verpasst Podest mit nächster starker Leistung knapp

Linus Straßer hat das nächste Podest im alpinen Slalom-Weltcup knapp verpasst. Der Deutsche, der in Zagreb seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte und in Adelboden Zweiter wurde, fuhr in Flachau auf Platz fünf.

00:01:50, 82 angesehen, vor 2 Stunden