Obwohl beim Sturz offensichtlich das linke Knie in Mitleidenschaft gezogen wurde, fuhr Viktoria Rebensburg nach einigen bangen Minuten selbst ins Ziel. Dabei belastete sie ihr linkes Knie aber kaum, sondern fuhr hauptsächlich auf dem rechten Ski die Piste hinab.

Bei ihrer Ankunft im Zielstadion brandete großer Applaus auf, Rebensburg winkte ins Publikum. Aus dem Auslauf humpelte Rebensburg ins Medizinzelt, das Knie schien ihr deutliche Probleme zu bereiten.

Rebensburg doch schwerer verletzt

Die Knieverletzung bei Rebensburg ist doch schwerer als befürchtet, die beste deutsche Skirennläuferin kann in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten. Bei einer MRT-Untersuchung im Krankenhaus wurde eine Tibiakopfimpressionfraktur im linken Knie sowie eine Innenbandüberdehnung festgestellt. Das teilte der Deutsche Skiverband mit.

Eine Operation sei nicht notwendig, hieß es weiter, allerdings eine Skipause von sechs bis acht Wochen. "Es ist natürlich bitter, dass die Saison vorbei ist", sagte Rebensburg, die in "GAP" tags zuvor noch die Abfahrt gewonnen hatte, "aber ich habe noch einmal Glück im Unglück gehabt. Alle Bänder haben gehalten, und deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich nach der Rehabilitation wieder richtig schnell Skifahren kann."

Auch Goggia stürzt

Wenige Minuten nach der Deutschen gab es einen weiteren Sturz. Die Italienerin Sofia Goggia kreuzte nur zwei Tore unterhalb der Rebensburg-Stelle ihre Ski, rutschte weg und landete ebenfalls in den Fangzäunen. Bei ihrem Sturz bekam die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 eine Stange ins Gesicht. Goggia blieb angeschlagen in den Fangzäunen liegen, in denen sie sich auch noch verheddert hatte. Nachdem ihr Betreuer aus den Netzen halfen, konnte die 27-Jährige aber ebenfalls selbst ins Ziel fahren.

Die Italienerin zog sich einen Radiusbruch im linken Arm zu, der im Garmischer Krankenhaus operiert wurde, und fällt laut einer Verbandsmitteilung "mindestens sechs Wochen" aus. Damit ist die Saison auch für sie wohl beendet.

(mit SID)