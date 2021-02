Ski Alpin

Weltcup in Garmisch: Vincent Kriechmayr siegt dank starkem Schlussabschnitt im Super-G

Der Österreicher Vincent Kriechmayr feiert beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen seinen zweiten Sieg in dieser Disziplin in Folge. Seine Siegesfahrt im Video.

00:01:59, 436 angesehen, vor 2 Stunden