Bei schwierigen Verhältnissen auf weicher Piste legte der 28-Jährige den Grundstein zum Sieg mit Rang zwei im Super-G, im Slalom fuhr Pinturault Bestzeit. Am Ende lag er 0,99 Sekunden vor dem Schweizer Mauro Caviezel, der bereits am Vortag beim Super-G Zweiter hinter Lokalmatador Vincent Kriechmayr geworden war.

"Ich bin sehr glücklich, das war ein gutes Rennen für mich, aber nicht so einfach. Es war schwer, schnell zu fahren", sagte Pinturault, der mit zuvor fünf Gesamterfolgen gleichauf mit der norwegischen Ski-Legende Kjetil Andre Aamodt gelegen hatte.

Im Gesamtweltcup verteidigte der Norweger Aleksander Aamodt Kilde mit Kombi-Rang drei seine Führung. Pinturault rückte allerdings bis auf 34 Punkte an ihn heran. Schon beim Riesenslalom am Montag in Hinterstoder kann er ihn überflügeln.

