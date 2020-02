Vor dem Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo finden nur noch zwei Weltcup-Wochenenden für die alpinen Herren statt: Eins für die Speedfahrer in Kvitfjell und eins für die Techniker in Kranjska Gora. Falls das Rennen noch nachgeholt wird, erscheint Kvitfjell wahrscheinlicher, auch da in Kranjska Gora eher der abgesagte Slalom von Naeba zusätzlich stattfinden könnte.

Bereits am Vortag hatte man entschieden, den weniger wetterabhängigen Slalom zuerst stattfinden zu lassen, in der Hoffnung, dass sich im Laufe des Tages die Bedingungen beruhigen, und auch eine Abfahrt ausgetragen werden kann. Auch das war nun aber nicht möglich.

(SID)

Das könnte Euch auch interessieren: "Keine Chance auf eine weltcuptaugliche Piste": Ofterschwang-Rennen abgesagt