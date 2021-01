Ski Alpin

Ski alpin: Thomas Dreßen siegt bei der Weltcup-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel 2018

Sensation auf der Streif in Kitzbühel! Mit diesem Fabellauf triumphiert Thomas Dreßen in der Abfahrt beim Weltcup-Klassiker im Mekka des österreichischen Skisports am 20. Januar 2018.

00:02:47, 227 angesehen, 20/01/2020 Am 05:11