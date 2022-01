Ski Alpin

Slalom in Kitzbühel: Der 2. Lauf von Dave Ryding zum historischen Sieg beim Weltcup-Klassiker

Slalom in Kitzbühel: Der 2. Lauf von Dave Ryding zum historischen Sieg beim Weltcup-Klassiker - seine Gesamtzeit sollte kein Gegner mehr unterbieten. Der Routiner fuhr als erster Brite in 45 Jahren Weltcup zum Sieg - und das am "heiligen Berg" der Ski-Nation Österreich.

00:01:14, vor einer Stunde