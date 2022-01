Ski Alpin

Slalom: Lena Dürr schrammt in Kransjka Gora haarscharf am Podium vorbei - der 2. Lauf im Video

Es hat nicht sollen sein: Lena Dürr schrammt beim Damen-Slalom in Kransjka Gora nur haarscharf am Podium der besten drei Läuferinnen vorbei. Mit Platz vier beim Klassiker in Slowenien hat Deutschlands beste Slalom-Fahrerin jedoch ihr Zwischentief endgültig überwunden. Die Slowakin Petra Vlhova feiert ihren bereits fünften Saisonsieg vor der Schweizerin Wendy Holdener und Anna Swenn Larsson.

00:01:33, vor einer Stunde