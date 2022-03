Ski Alpin

Riesenslalom-Weltcup in Kranjska Gora: Henrik Kristoffersen setzt Siegesserie fort

Riesenslalom-Weltcup in Kranjska Gora: Henrik Kristoffersen setzt seine Siegesserie fort und kämpft sich auch am Sonntag noch an die Spitze. Mit diesem zweiten Lauf stürmte er noch von Rang drei nach dem ersten Durchgang auf Platz eins.

