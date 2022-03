"Ich bin schon ziemlich enttäuscht, obwohl ich vor dem Start gewusst habe, dass ich im Kampf um die Kugel die 61 Punkte Rückstand auf Kilde nur schwer aufholen würde", gab er im Interview beim "ORF" zu.

Die Tatsache, am letzten Weltcupwochenende in Courchevel nicht mehr um die Super-G-Kristallkugel kämpfen zu können, kreidete Odermatt auch seinem Trainer an. "Ich muss aber auch sagen, dass der Lauf sicher nicht für mich gesteckt war", sagte Odermatt weiter.

Eine Aussage, die an sich nicht ungewöhnlich ist, doch im Fall Odermatt erscheint sie äußerst pikant. Denn mit Manfred Widauer war ausgerechnet der Schweizer Speed-Trainer verantwortlich für die Kurssetzung. Odermatt selbst hatte dazu eine klare Meinung:

"Da hat er Beat Feuz und Niels Hintermann berücksichtigt und nicht mich, bei dem es noch um die Kugel ging." Feuz wurde in der Tat Fünfter, auch Hintermann lag mit Platz neun deutlich vor dem Youngster.

