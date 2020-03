Im Gesamtweltcup ist Federica Brignone auf dem besten Weg, die große Kristallkugel zu gewinnen.

Der Weltcup im Aostatal war nach dem Ausbruch des Coronavirus in Norditalien gefährdet gewesen, weil es in der Region bislang aber keine registrierten Fälle gibt, fand am Samstag ein Super-G statt - allerdings vor weniger Zuschauern als ursprünglich vorgesehen. Italien ist vom 18. bis 22. März noch als Gastgeber des Weltcup-Finals eingeplant, das im nächsten WM-Ort Cortina d'Ampezzo stattfinden soll.

(SID)