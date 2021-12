Ski Alpin

Lake Louise: Sofia Goggia deklassiert in der Abfahrt die Konkurrenz und siegt mit fast 1,5 Sekunden Vorsprung

Sofia Goggia setzt in der ersten Abfahrt der neuen Saison in Lake Louise ein ganz großes Ausrufezeichen. Die Italienerin fährt in einer eigenen Liga und deklassiert die Konkurrenz um fast 1,5 Sekunden. Der Siegeslauf der Olympiasiegerin im Video.

00:02:23, vor 3 Stunden