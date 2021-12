Damals war Gut-Behrami beim Parallelslalom in Lech/Zürs schon im Achtelfinale an der Norwegerin Marte Monsen gescheitert.

Knapp vier Wochen später scheint leidet die Schweizerin wohl immer noch an den Folgen der Erkrankung: Im Ziel von Lake Louise nach dem ersten Trainingslauf hatte Gut-Behrami 3,05 Sekunden Rückstand auf Trainingssiegerin Sofia Goggia. Danach sei danach wortlos aus dem Zielraum gegangen, berichtet die "Kronen Zeitung".

Im November hatte die Schweizerin aufgrund ihrer Erkrankung offenbar nur fünf Mal trainieren können. Zudem hatte sie sich daher nicht in Kanada, sondern in Österreich vorbereitet.

Vor den Damen liegt ein straffes Programm im kanadischen Lake Louise: Am Freitag und Samstag (jeweils 20:30 Uhr) starten die Abfahrerinnen in die Olympiasaison. Am Sonntag (18:30) steht dann der Super-G an.

