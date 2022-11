"ORF 2 aufdrehen. Weil ehrlich: Im Winter gehört nicht Fussball gespielt", ärgerte sich der österreichische Abfahrer Daniel Hemetsberger, nachdem die Weltmeisterschaft in Katar den Weltcup-Auftakt in Lake Louise aus rechtlichen Gründen nur auf den zweiten öffentlich-rechtlichen Sender geschoben hatte.

Team-Kollege Matthias Mayer pflichtete Hemetsberger bei und forderte die Österreicher auf, bei den Skirennen einzuschalten. "Wir können ein spannendes Rennen garantieren. Also den Kanal mit Skirennen aufdrehen."

Der Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr sieht die Situation ähnlich wie die beiden, drückte es jedoch ein wenig freundlicher aus: "Beides ist schön anzuschauen. Aber wir bieten immer eine gute Show. Und ich freu mich über jeden, der den Ski-Kanal wählt!"

Lake Louise Stars üben massive Kritik vor Start der Speed-Saison UPDATE 24/11/2022 UM 14:22 UHR

Das Unverständnis ist bei den Österreichern besonders groß, da die Nationalmannschaft aus dem Alpenstaat gar nicht bei der Fußball-WM in Katar vertreten ist. Österreich verpasste nach einer 1:2-Niederlage in den WM-Playoffs gegen Wales die Endrunde.

Odermatt und Co. äußern Unverständnis

Anders sieht es im Nachbarland aus. Die Schweiz setzte sich in der Qualifikation für die Fußball-WM durch und steht nun in Katar auf dem Platz.

Trotzdem zeigten auch die Ski-Stars in der Schweiz kein Verständnis für den Programmentscheid des "SRF". "Aufgrund der vielen Nebengeräusche, welche die WM in Katar bis jetzt verursacht hat, finde ich es schade, dass beim Schweizer Fernsehen der Traditionssport Ski gegenüber dem Fußball nicht bevorzugt behandelt wird", reagierte Marco Odermatt verärgert.

Sein Mannschaftskollege Justin Murisier unterstützte den überragenden Ski-Star vor dem Auftakt in Lake Louise. "Ich sehe das wie Marco. Ich könnte diesen Programmentscheid ja noch eher nachvollziehen, wenn während der Abfahrt die Schweizer Nati ein wichtiges WM-Spiel austragen würde. Aber am Freitag spielt ja England gegen die USA. Deshalb müsste es so sein, dass das Fußball-Spiel im Info-Kanal und die Abfahrt im SRF2-Programm laufen müsste."

Lake Louise Abfahrer starten in WM-Winter - Dürrs neuer Anlauf in Killington UPDATE 23/11/2022 UM 14:27 UHR