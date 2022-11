Eliasch hatte zuletzt einige Innovationen angepeilt. Dazu zählten eine Zentralvermarktung der TV-Rechte, die Austragung der so genannten FIS Games (eine Art Mini-Olympia, d. Red.) sowie eine Weltcup-Expansion nach Asien.

Besonders ebenjene Expansionspläne stoßen bei vielen Ski-Fans und -Verantwortlichen bezüglich des Klimawandels auf wenig Gegenliebe. Lehmann zufolge seien bereits die Weltcup-Events in Nordamerika aus ökologischer Sicht schwierig zu vermitteln.

Ad

"Ein kleines Beispiel: Der ganze Tross fliegt jetzt nach Übersee für die Rennen in Lake Louise und in Beaver Creek. Und im März nochmals nach Aspen“, sagte Lehmann. Er schob nach: "Das ist eine Fehlplanung sondergleichen und auch ökologisch in diesen Zeiten ein Blödsinn."

Levi Shiffrin famos, Dürr wackelt: Die Highlights des Finals von Levi VOR 5 STUNDEN

Die Gesamtsituation im Weltverband gleiche dieser Tage einer "zerstrittenen Großbaustelle". Lehmann weiter: "Wir stehen da tatsächlich vor einem ziemlichen Scherbenhaufen."

Was den 53-Jährigen optimistisch stimmt, ist die anstehende CAS-Anhörung am 5. Dezember hinsichtlich der umstrittenen Wiederwahl Eliaschs im Juni dieses Jahres. Eliasch war seinerzeit als FIS-Präsident bestätigt worden, allerdings wurden keine Möglichkeiten für Gegenstimmen eingeräumt. Gegen diesen Umstand gingen im Nachgang einige Nationalverbände vor.

Das könnte Dich auch interessieren: Brillante Ausgangslage verschenkt: Dürr schrammt am Podest vorbei

Shiffrin famos, Dürr wackelt: Die Highlights des Finals von Levi

Levi Von drei auf eins: Shiffrin bläst im Finale von Levi zur Attacke VOR 5 STUNDEN