Corinne Suter krönte mit ihrem Erfolg im Super-G ein starkes Wochenende in Lake Louise. In der Abfahrt am Freitag war sie Zweite geworden, einen Tag später fuhr sie als Dritte erneut aufs Podest.

Dritte am Sonntag wurde Ragnhild Mowinckel aus Norwegen (+0,16).

Sofia Goggia, die mit ihren beiden Siegen in der Abfahrt einen Traumstart in den WM-Winter erwischt hatte, musste sich Suter am Sonntag um 36 Hundertstelsekunden geschlagen geben. Die Abfahrts-Olympiasiegerin beendete das Rennen auf Rang fünf.

Kira Weidle gelang mit Rang zwölf dennoch nach eigenen Angaben ein "einigermaßen versöhnlicher Abschluss". Ihr Lauf im Super-G sei "nicht ganz fehlerfrei" gewesen, man sehe aber, "dass ich im Sommer gut gearbeitet habe und dass es in die richtige Richtung geht"

Teenager Emma Aicher wurde in der Abfahrt und im Super-G jeweils gute 21. - die 19-jährige holte damit zweimal Weltcup-Punkte.

(mit SID)

