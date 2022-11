Ski Alpin

Thomas Dreßen gelingt bei der Abfahrt in Lake Louise ein starkes Comeback

Thomas Dreßen gelingt bei der Abfahrt der Männer in Lake Louise ein starkes Comeback. Der Deutsche fährt als Achter auf Anhieb in die Top Ten. Am Ende hatte der ehemalige Kitzbühel-Sieger 1,02 Sekunden Rückstand auf den Norweger Aleksander Kilde, der beim Auftakt in die Speed-Saison nicht zu schlagen war. Hier gibt es den Lauf von Dreßen auf der "Mens Olympic Downhill" im Video.

00:01:52, vor 23 Minuten