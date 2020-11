Der 29-Jährige konnte in seiner Karriere im Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination, Parallel-Riesenslalom und City-Event triumphieren. Bei den Damen schaffte US-Superstar Mikaela Shiffrin sogar Siege in sieben Disziplinen (Slalom, Riesenslalom, Super-G, Abfahrt, Kombination, Parallelslalom und City-Event).

Schmid kämpfte sich am Freitagabend unter Flutlicht nach Siegen gegen Timon Haugan (Norwegen) und Christian Hirschbühl (Österreich) bis ins Halbfinale vor. Dort ging er gegen den späteren Sieger Pinturault im zweiten Lauf in Rückstand liegend jedoch zu viel Risiko und kam nicht ins Ziel.

Das deutsche Duo fühlt sich im Parallel-Wettbewerb insgesamt wohl. So belegte Luitz in der Vorsaison in Alta Badia/Italien im selben Wettbewerb den zweiten Platz, ein Jahr zuvor wurde er an gleicher Stelle Fünfter. Schmid hatte im vergangenen Winter in Chamonix/Frankreich als Dritter seine zuvor einzige Podestplatzierung gefeiert. Der DSV ist somit nun bereits zum dritten Mal in Folge auf dem Parallel-Podest vertreten.