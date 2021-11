Der Start in die Saison hätte nicht besser laufen können für Mikaela Shiffrin.

In Lech-Zürs, wo am kommenden Wochenende ein Parallel-Slalom ansteht (Sa., 17:00 Uhr live bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn ), wird Shiffrin fehlen. Die zweimalige Olympiasiegerin kuriert ihre Rückenprobleme aus - in der Hoffnung, eine Woche später bei den beiden Slaloms im finnischen Levi wieder mit von der Partie zu sein.