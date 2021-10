Auf ihren Siegeskuss musste Mikaela Shiffrin ein bisschen warten. Ihr Freund Aleksander Aamodt Kilde trug im Ziel konsequent seine Corona-Maske, auch bei der innigen Umarmung mit seiner "Mika". Dass die US-Amerikanerin gleich zum Auftakt der Olympia-Saison im nervenaufreibenden Riesenslalom von Sölden ihren 70. (!) Weltcup-Sieg feiern konnte, hatte sie auch dem Norweger an ihrer Seite zu verdanken.

"Es ist wunderschön einen Menschen an der Seite zu haben, mit dem man über alles reden kann", sagte sie. Nicht nur, aber auch über den Beruf. Kilde, Gesamtweltcupsieger 2020, hatte ihr vor dem zweiten Lauf empfohlen, alle Vorsicht über Bord zu werfen und "mehr Gas" zu geben. Schließlich war der oft launige Gletscher diesmal ein perfekter Untergrund. Shiffrin folgte dem Rat - und lag am Ende 0,14 Sekunden vor Gut-Behrami. "Das war eine absolute Demonstration der Stärke. Es ist ein Traum, ihr zuschauen zu dürfen", schwärmte "ARD"-Experte Felix Neureuther.

70 Siege - "das ist unglaublich", sagte Shiffrin, "ich bin wirklich stolz". Bei der Siegerehrung kämpfte sie mit den Tränen. Seit dem Tod ihres Vaters Jeff im Februar 2020 hatten sich bei der langjährigen Dominatorin Zweifel breit gemacht, daran änderten auch die vier WM-Medaillen vor acht Monaten wenig.

Sölden Schmid in Lauerstellung - Österreicher Leitinger überrascht VOR 3 STUNDEN

Vor Sölden habe sie sich gefragt: "Kann ich wirklich wieder gewinnen? Kann ich mit dem Feuer fahren, das ich vorher hatte?", berichtete die 26-Jährige. Doch bei all der Nervosität sei sie sich sicher gewesen bei dem, was sie tat - auch dank Kilde. Shiffrin sagte: "So stark zu starten, ist wichtig, ich bin super happy."

Der Amerikanerin glückte ein ganz besonderes Kunststück: Als erst vierte Athletin nach der Schweizerin Vreni Schneider, Renate Götschl aus Österreich und Anja Pärson (Schweden) hat sie in zehn aufeinanderfolgenden Wintern ein Rennen gewonnen.

Das könnte Dich auch interessieren: Leitinger rast in Sölden zur Bestzeit: "Ganz großes Kino!"

(SID)

"Allererste Sahne": Shiffrin mit Galavorstellung zum Sieg in Sölden

Ski Alpin Mega-Abfahrt am Matterhorn fix - Stars kritisieren das Rekordevent VOR 21 STUNDEN