Jenes Kunststück war zuvor nur dem Österreicher Franz Klammer von 1975 bis 1978 gelungen. Der Olympiasieger sicherte sich 1983 sogar noch ein fünftes Mal die kleine Kristallkugel, was ihn bis heute zum Rekordhalter macht. Dahinter lauert nun Feuz auf Platz zwei, der mit seinem vierten Erfolg mit Landsmann Didier Cuche gleichzog.

Dabei spielte es dem Kitzbühel-Sieger durchaus in die Karten, dass die Abfahrten der Männer und Frauen am Mittwoch im Rahmen des Weltcup-Finals in Lenzerheide dem Wetter zum Opfer fielen. Immerhin hätte der Matthias Mayer (Österreich) Feuz bei einem Rückstand von 68 Punkten rein rechnerisch noch vom Abfahrtsthron stoßen können.