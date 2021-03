Publiziert 20/03/2021 Am 10:22 GMT | Update 20/03/2021 Am 13:21 GMT

Petra Vlhová steht als erste Skirennläuferin aus der Slowakei als Siegerin des Gesamtweltcups fest. Nach ihrem sechsten Rang beim letzten Slalom der Saison im Rahmen des Weltcup-Finales in Lenzerheide/Schweiz liegt die 25-Jährige vor dem abschließenden Riesenslalom am Sonntag uneinholbare 136 Punkte vor Lara Gut-Behrami (Schweiz).

Die Doppelweltmeisterin war nach der Absage der Abfahrt und des Super-G im Slalom nicht am Start.

Im Kampf um den Slalom-Weltcup erlebte Vlhova allerdings eine Enttäuschung: Sie verlor ihren Titel an Katharina Liensberger. Die Weltmeisterin aus Österreich gewann das letzte Rennen vor Mikaela Shiffrin (+1,24 Sekunden) und damit auch die kleine Kristallkugel mit 35 Punkten Vorsprung vor der Amerikanerin.

"Es bedeutet mir so viel, ich habe so hart gearbeitet, auch mit meinem Mentalcoach", sagte Liensberger: "Ich bin sehr vielen Leuten so dankbar."

Sie habe sich vor der Saison einen solchen Erfolg nicht träumen lassen. Umso nervöser war sie im Finish. "Ich war nach dem ersten Durchgang so durch den Wind, dass ich meine Schützer vergessen habe. Ich bin so froh, dass sich alles so ausgegangen ist", sagte die 24-Jährige.

"Das war wie vom anderen Stern", analysierte Eurosport-Experten Viktoria Rebensburg.

Lena Dürr (Germering) belegte Rang 14 und beendete die Slalom-Saison als bemerkenswerte Weltcup-Sechste.

(mit SID)

"Brutal sauber": Liensberger fährt zur Bestzeit

