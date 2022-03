Ski Alpin

Riesenslalom in Lenzerheide: Federica Brignone gelingt Traumlauf im Finaldurchgang und schiebt sich aufs Podest

Mit einem nahezu perfekten zweiten Durchgang sichert sich Federica Brignone noch Rang zwei beim Riesenslalom in Lenzerheide. Nur knapp schrammte Brignone an der Bestzeit der Französin Tessa Worley vorbei und verwies die nach dem ersten Durchgang in Führung liegende Schwedin Sara Hector auf Rang drei. Hier gibt es den Lauf der Italienerin im Video.

00:01:48, vor 37 Minuten