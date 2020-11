Cheftrainer Jürgen Graller sieht vor allem Teamleaderin Dürr in der Pflicht. Die 29-Jährige müsse sich in diesem Winter in den Top 10 etablieren, forderte er. Von Schmotz, Jessica Hilzinger oder Marina Wallner erwartet er den Sprung in die erweiterte Weltspitze. Nachwuchsfahrerinnen wie Martina Ostler oder Debütantin Luisa Mangold sollten zunächst "die Scheu vor dem Weltcup verlieren". Zudem ist Andrea Filser am Start.