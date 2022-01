Ski Alpin

Kira Weidle hat Abfahrtsgold bei Olympia im Visier: "Medaille ist das große Ziel"

Kira Weidle hat Abfahrtsgold bei Olympia im Visier: "Eine Medaille ist das große Ziel", unerstreicht sie im Interview vor den Winterspielen in Peking. Zwar heiße es immer, 'Dabeisein ist alles', doch das gelte für sie in China nicht, so die Top-Abfahrerin des DSV, die beim Weltcup in Altenmarkt den Sieg zuletzt nur knapp verpasst hatte.

00:01:08, vor 41 Minuten