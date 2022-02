Ski Alpin

Olympia 2022: Alpin-Direktor Wolfgang Maier zieht kritisch Bilanz - "Hier zählen nur Medaillen"

Wolfgang Maier hat in seiner Funktion als DSV-Alpin-Direktor bereits vor dem abschließenden Team-Wettbewerb Bilanz gezogen und dabei offen eingestanden, dass man mit der Ausbeute aus Peking nicht zufrieden sei. "Hier zählen nur Medaillen und die haben wir nicht erreicht", so Maier. Die Leistungen seien "okay" gewesen, aber: "Wir nehmen die Kritik an, dass wir nicht auf dem Podium standen."

00:00:44, vor 12 Minuten